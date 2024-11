A Reggio Calabria un nuovo corso di formazione per giornalisti

StrettoWeb

L’Ordine dei Giornalisti della Calabria, in collaborazione con FNSI, UNARGA-Arga Calabria e Fondazione Enpaia, hanno organizzato un importante corso di formazione dedicato ai giornalisti interessati ad approfondire le tematiche sui: “Diritti e doveri collegati al lavoro in Agricoltura. Il contrasto al caporalato. Il racconto giornalistico”.

L’evento, che si terrà il 10 dicembre 2024 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria che ha onorato la formazione con il suo patrocinio, offrirà ai partecipanti l’opportunità di acquisire conoscenze sui diritti e i doveri dei lavoratori agricoli, sulle normative del settore e sulle sfide che l’agricoltura moderna deve affrontare.

I temi centrali del corso riguarderanno: un’analisi delle tutele previste dalla legge per i lavoratori del settore primario; le strategie e gli strumenti per contrastare il fenomeno del caporalato e garantire condizioni di lavoro dignitose; l’importanza di una filiera corta e sostenibile per valorizzare i prodotti locali e tutelare l’ambiente; l’impatto delle nuove tecnologie sul settore agricolo e le opportunità che si aprono per il futuro.

Il corso di formazione, ispirato da Fondazione Enpaia, propone un aggiornamento professionale per acquisire competenze specifiche ad affrontare con maggiore impegno le tematiche agricole; ad esplorare aspetti cruciali del mondo agricolo, spesso trascurati; ad entrare in contatto con esperti del settore nel settore della previdenza e del nuovo welfare sociale.

Dopo i saluti istituzionali di: Filippo MANCUSO – Presidente del Consiglio Regionale della Calabria e quelli del presidente di Fondazione Enpaia, Giorgio PIAZZA seguiranno le relazioni di: Giuseppe SOLURI, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria sul tema: I punti cardine della deontologia professionale e l’intervento di Pietro Santo MOLINARO – Presidente Commissione Consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa che presenterà il Piano Speciale Legalità, Antiracket e Antiusura – anno 2024

I lavori continueranno con gli interventi di Massimo FIORIO in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che interverrà: sul tema del nuovo welfare sociale come un equilibrio possibile per competere in Europa e nel mondo – Il modello Italia; Francesco GAGLIARDI, responsabile Area Comunicazione e Marketing Fondazione Enpaia. Direttore Responsabile www.previdenzaagricola.it I servizi di Fondazione Enpaia, un “unicum” nel panorama italiano ed internazionale.

Concluderà il panel dei relatori Giuseppe PELEGGI – responsabile della direzione Studi, Ricerche e Rilevazioni Statistiche Enpaia che relazionerà sul tema: Le connessioni in agricoltura e l’uso dell’intelligenza artificiale al servizio del settore primario.

L’evento, è programmato per il giorno 10 dicembre 2024, dalle 9.30 alle 13.30, presso la Sala Federica Monteleone, del Consiglio Regionale in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria.

In considerazione della delicatezza e sensibilità dei temi che saranno trattati il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti ha attribuito a questo corso un valore deontologico, permettendo a tutti i giornalisti partecipanti di acquisire 6 crediti formativi. Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 24:00 del prossimo 8 dicembre sulla piattaforma https://www.formazionegiornalisti.it

