Reggio Calabria: Neon Sirio non è andato via, è più vivo che mai. E si rilancia per Natale | FOTO

“Ma siete chiusi?”. “Ma non ci siete più?”. “Ma è successo qualcosa?”. Domande, più o meno, di questo tenore. Giornalmente. No, Neon Sirio non ha chiuso. Non è successo niente. Non c’è alcun problema. E’ ancora vivo, è sempre vivo, come da 30 anni a questa parte, anzi ora più nuovo e moderno. Si è semplicemente spostato, di 20 metri, un po’ più internamente, ma ha sempre la stessa voglia e volontà di accogliere i clienti. Tra l’altro rilanciandosi in vista del Natale e del nuovo anno.

Lo storico negozio della zona sud di Reggio Calabria (Via Padova, 7) è specializzato da sempre nella vendita di mobili come cucine, camerette, camere da letto, divani letto, ma non solo. In base al momento, al periodo dell’anno, è sempre pronto ad accontentare i gusti dei clienti. Punto di riferimento da una vita per chiunque, negli ultimi tempi ha spostato i propri spazi poco più dietro, di appena 20 metri. Non è più visibile fronte strada in Via Padova, come è stato per una trentina d’anni, ma si trova subito dietro. Più nuovo, più moderno, rinnovato nei locali, negli arredamenti, nelle novità.

Il nuovo locale: come arrivarci

Il nuovo locale è stato aperto lo scorso 1 maggio, ma non tutti – anche tra i clienti storici – lo hanno ancora capito. C’è chi pensa che abbia chiuso dopo una vita, che non esista più. Niente di tutto questo, però. Il locale c’è, più vivo che mai, con il volto e il sorriso di chi anche prima gestiva e curava gli spazi. Per i meno attenti, insomma, basta semplicemente fermarsi lì dove si trovava prima il negozio, introducendosi nella parte dietro. Si troverà così la nuova insegna, rinnovata e illuminata, che introdurrà direttamente all’ingresso, come si può vedere in questa foto.

Già, luci. Quale miglior occasione per tornare da Neon Sirio in vista del Natale. Entrare all’interno dei locali, oggi, significa infatti immergersi in una vera e propria atmosfera natalizia, come si può già ben vedere dalle foto a corredo. Alberi e palle di Natale, addobbi di qualsiasi tipologia, luci, arredi. Neon Sirio si è vestito a festa, per l’occasione, rilanciandosi e festeggiando – appunto – il primo Natale nel nuovo negozio. Non resta che fare un salto e approfittare di uno spazio più bello, più moderno, più nuovo, così come esclamato da chi ci è entrato, rimanendo stupito delle grandi novità di un punto di riferimento in città. A corredo dell’articolo tutte le foto.

