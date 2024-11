Reggio Calabria, al Museo del Bergamotto la rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale

StrettoWeb

La 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, evento di grande rilevanza dedicato alla promozione delle eccellenze del Sud Italia, è stata voluta e organizzata dall’Istituto Tecnico Superiore Academy per l’Efficientamento Energetico di Reggio Calabria, sotto la guida del presidente, il prof. Vittorio Caminiti, e del direttore amministrativo, Giuseppe Sciacca.

Anche quest’anno, la prestigiosa manifestazione si svolgerà presso il Museo Nazionale del Bergamotto e del Cibo, dal 21 al 23 novembre 2024, avvalendosi della collaborazione delle associazioni afferenti al Polo del Bergamotto 2015 e alla Fice.

Anche per questa edizione, l’evento si arricchisce della presenza straordinaria del maestro Gerardo Sacco, celebre orafo e ambasciatore culturale del Mezzogiorno, che parteciperà in qualità di testimonial ufficiale. La presenza del maestro Sacco non è solo un omaggio all’arte e alla cultura del Sud, ma rappresenta un esempio concreto dell’impegno per la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. Sacco, con la sua maestria e visione artistica, incarna i valori di eccellenza e rispetto per il patrimonio culturale italiano, impegnandosi a favore di tematiche ambientali e sociali.

In questa speciale occasione, per restare in tema di “Efficientamento energetico” Sacco presenterà la sua ultima creazione, la “Tartaruga”, un gioiello simbolico che rappresenta il suo impegno verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Questa nuova opera d’arte, ispirata dalla bellezza e dalla fragilità dell’ecosistema, evidenzia l’importanza di un approccio rispettoso verso la natura e si inserisce perfettamente nel contesto della rassegna, che celebra le eccellenze agroalimentari del Sud con un’attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità.

Durante le tre serate, il Maestro metterà a sorteggio dei Cadeau.

In quella conclusiva del 23 novembre, Sacco sarà testimone del prestigioso “Premio Rassegna Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud”, che sarà conferito a figure di spicco del giornalismo e dell’industria agroalimentare italiana. Tra i premiati di quest’anno, spiccano nomi di rilievo come Beppe Convertini, Edoardo Raspelli, Riccardo Giacoia, Roberto Lagorio e Fosca Tortorelli, distintisi per il loro contributo alla narrazione delle eccellenze italiane nel settore.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 23 novembre alle ore 17.00, mentre le prime due giornate saranno dedicate a una serie di incontri, laboratori esperienziali e tavole rotonde sul tema dell’Efficientamento energetico nell’agroalimentare e agroindustriale. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai giovani studenti degli istituti alberghieri, impegnati in attività didattiche volte a raccontare “Il cibo attraverso i social” con una prospettiva innovativa e attuale.

La rassegna, che coniuga tradizione e innovazione, si pone come un omaggio a chi contribuisce al progresso culturale e produttivo del Sud Italia, settore strategico e fondamentale per l’economia del Paese, sempre nel rispetto dell’ambiente.

Le prime due giornate dell'evento saranno dedicate a laboratori esperienziali, convegni e tavole rotonde.

Efficientamento Energetico nell’Agroalimentare e Agroindustriale: un omaggio a chi promuove il progresso e la cultura produttiva del Sud

Vª Rassegna di Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud – 21-23 Novembre 2024

Tre giorni di incontri, approfondimenti e attività interattive

Giovedì 21 Novembre – Mattina

Favorire l’emergere dei giovani attraverso i social media:

Gli allievi degli istituti alberghieri raccontano il tema “Il cibo attraverso i social” con uno sguardo giovane e innovativo.

Focus su Ristorazione e Risparmio Energetico

Premio “Social Gara”:

Un video realizzato da uno studente-regista documenta la preparazione di un piatto, con la partecipazione di giovani di cucina, pasticceria e accoglienza turistica.

Gli allievi racconta un aspetto specifico: dalla ricetta e l’abbinamento del vino fino all’ispirazione territoriale che arricchisce il piatto.

Premio Maestro Pasticcere Domenico Caminiti:

Un omaggio alla memoria di questo giovane e talentuoso pasticcere, scomparso prematuramente, che per primo ha creato un dolce al bergamotto.

Giovedì 21 Novembre – Mattina

Award per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare – Agroindustriale Pro Sud al Giornalista Conduttore Beppe Convertini

Giovedì 21 Novembre – pomeriggio

Gusto Sud: Comunichiamo Sensazioni ed Esperienze Reali

Laboratori Esperienziali – Raccontiamo il Cibo – Show cooking

I professionisti elaboreranno i cibi raccontati dagli imprenditori, intervistati dai giornalisti, esplorando un prodotto del Sud tra innovazione ed Efficientamento energetico.

Ore 16.00 – Talk Show: Il Panificio del Sud

Incontro con la Vachery Lievito un fenomeno tutto reggino

intervista il giornalista Bruno Sganga l’imprenditore Rocco Caridi, il quale che ci racconterà la sua esperienza.

Seguirà un show Show Cooking il maestro panificatore Vincenzo Piromalli, presentando i suoi prodotti.

Incontro con la “Fondazione Grani Futuri”, un sistema diverso di produrre i grani.

intervista la giornalista Sarah Incamicia l’imprenditore dott. Antonio Cera il quale che ci racconterà la sua esperienza.

Seguirà un coking show con il maestro panificatore “Sanmarco” presentando i suoi prodotti.

Ore 18:00 – Talk Show:

la pasta del Pastificio Santa Chiara, una eccellenza del Sud

Intervista la giornalista Dominga Pizzi, l’imprenditore Domenico Strangio e il dott. Domenico Altomonte i quali raccontano le loro esperienze.

Seguirà degustazione a cura dello chef.

Ore 18:00 – Talk Show:

Associazioni “Cittadinanza Attiva Pellegrina” un progetto di resilienza – Coordinatore: Intervista la giornalista Dominga Pizzi il coordinatore avv. Gianluca Maisano il quale racconterà il “Pane Tradizionale di Pellegrina “Serica.

Il dott. Filippo Teramo, giornalista, direttore editoriale di Lifeemotions, magazine luxury sul made in Italy incontra il Dott. Walter CriCri Master Class: Approccio Sensoriale all’Assaggio del Pane

A cura del direttore Nazionale ANAPI (Assaggiatori Nazionali Pani),

Ore 21,00 DEGUSTAZIONE DEL TIPICO “GUSTO SUD” -.LABORATORI ESPERIENZIALI GASTRONOMICI

– SHOW COOKING- COORDINATO DALLA CONFRATERNITA DEL

BERGAMOTTO E DEL CIBO DI REGGIO CALABRIA guidata dalla Priore Cristina Sarica e DALLA CONFRATERNITA DELLA FRITTOLA REGGINA 2019 guidata dal priore Mimmo Melidona.

Venerdì 22 Novembre – Mattina

Ore 10:00 – Convegno Fondazione ITS Academy per l’Efficientamento Energetico: Chiave di Accesso al Mondo del Lavoro – Presso il Museo del Bergamotto –

Souraya Benalia

Ricercatrice presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Intervento: I sottoprodotti agroalimentari risorse per produrre biometano.

Prof. Francesco Foti

Dipartimento di Agraria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Recuperare e riutilizzare sottoprodotti agroalimentari per una zootecnia sostenibile

D.ssa Sara Rossi. Autorita’ di Gestione Pon Ricerca e innovazione MuR

i programmi di ricerca e innovazione nel settore agro industriale in Calabria e nel Mezzogiorno

Ing. Giacomo Guglielmo responsabile monitoraggio programma Ricerca e Innovazione del MUR

indicaziona per un efficace uso delle risorse attraverso l’utilizzo dei sistemi di

gestione rendicontazione e monitoraggio dei progetti

Ore 13:00 – DEGUSTAZIONE DEL TIPICO “GUSTO SUD” -.LABORATORI ESPERIENZIALI GASTRONOMICI

– SHOW COOKING- COORDINATO DALLA CONFRATERNITA DEL BERGAMOTTO E DEL CIBO DI REGGIO CALABRIA guidata dalla Priore Cristina Sarica E DALLA CONFRATERNITA DELLA FRITTOLA REGGINA 2019 guidata dal priore Mimmo Melidona.

Venerdì 22 Novembre – Pomeriggio

Gusto Sud: Comunichiamo Sensazioni ed Esperienze Reali

Ore 16:00 – Talk Show:

I salumi e i formaggi della Città medievale di Gerace.

L’azienda Agricola salumi di Gerace di salvatore Orlando

Con il giornalista Bruno Sganga e l’imprenditore Salvatore Orlando racconterà la sua esperienza imprenditoriale.

Seguirà degustazione a cura della chef Antonella Torcasio di salumi e formaggi pre aspromontani.

Ore 16:50 – Talk Show:

IL Suino Nero d’Aspromonte, tutta una storia di buona salute.

Con la giornalista Dominga Pizzi e il Dott. Francesco Macrì Presidente Cooperativa Maiale Nero d’Aspromonte racconterà la sua esperienza imprenditoriale.

Seguirà degustazione a cura del dott. Francesco Barretta presidente APZ direttore Cooperativa Maiale Nero d’Aspromonte.

Ore 17:40 -Talk show

Un successo poco annunciato

Lo Zibibbo e il Nero D’Aspromonte (Vitigno Calabrese Nero) del 2021

della Azienda . Agricola CERAMIDA la dott. ssa Saveria Sesto

giornalista – scrittrice – enologa intervista l’imprenditore PASSALACQUA RODOLFO

Seguirà degustazione a cura del Maestro Pasticcere Antonello Fragomeni presidente APAR (Associazione Pasticceri Artigiani Reggini)

Ore 18:30 -Talk show

“I formaggi della tradizione Cosentina” della Azienda . Casearia PIGNATARao CASEIFICIO ARTIGIANALE. la giornalista EVA GIUMBO intervista l’imprenditore PAOLO POGNATARO Seguirà degustazione a cura del Maestro Casaro

Ore 19:20 – Talk Show:

Gin 1750 al Bergamotto, – la giornalista Dominga Pizzi intervista gli imprenditori Adino Banini Amministratore

Riccarco Marra

Commerciale & Eventi_

Antonio Violante

Gestione amministrativa –

Antonio Fallica

Gestione vendite

Maurizio Cicco

Marketing & Comunicazione

Seguirà degustazione a cura della Barlady

Serena Frosina

Giovedì 21 Novembre

Award per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare – Agroindustriale Pro Sud al Giornalista Conduttore Edoardo Raspelli;

Ore 20:00 – degustazione del tipico “gusto sud” -.laboratori esperienziali gastronomici

– show cooking- coordinato dalla confraternita del bergamotto e del cibo di reggio calabria guidata dalla priore cristina sarica e dalla confraternita della frittola reggina 2019 guidata dal priore Mimmo Melidona.

Ore 22:00 – Momento “Moda Cibo” Il Tipico Interpretato dagli Stilisti.

Sabato 23 Novembre – Serata Conclusiva

I Premiati si Incontrano e si confrontano: Consorzi del Sud e Giornalisti

– Incontro con i Presidenti dei Consorzi:

Intervistati dai giornalisti premiati, si raccontano, presentano e fanno degustare le loro specialità.

– Momento Show cookinga cura di un professionista del gusto.

Ore 17:00 – 1° Incontro

Consorzio di Tutela dell’Olio Essenziale di Bergamotto di Reggio Calabria DOP

– Presidente: Ezio Pizzi

Intervista:

Giornalista Riccardo Logorio, Premio Giornalista Carta Stampata dell’Anno

2024 per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

– Raccontano, presentano e fanno degustare le loro specialità.

– Momento Show cookinga cura dello executive Chef Giuseppe Romano de “Lapprodo” e Coordinatore Eurotques Calabria

Ore 17:30 – 2° Incontro

Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP

– Presidente: Benito La Vecchia

– Intervista: Giornalista Fosca Tortorelli, Premio Giornalista Web dell’Anno 2024 per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

– Raccontano, presentano e fanno degustare le loro specialità.

– Momento Show cooking cura del presidente Nazionale Associazione Italiana Gelatieri (AGI) dott. Vincenzo Pennestrì.

Ore 18:00 – 3° Incontro

Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP

– Presidente: Gerardo Diano

– Intervista: Giornalista Riccardo Giacoia, Caporedattore RAI Tre Calabria, Premio Giornalista TV dell’Anno 2024 per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

– Raccontano, presentano e fanno degustare le loro specialità.

– Momento Show cookinga cura di un professionista del gusto dello Patron de

L’A Gourmet L’Accademia Chef Filippo Cogliandro e dello Chef Executive Eleonora Marcello

Ore 19:00 – Saluti Istituzionali

– Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana e di Reggio Calabria

– Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato

Ore 19:30 – Premiazioni

Premi per l’Efficientamento Energetico ai Consorzi per la

5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

– Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP – Presidente Gerardo Diano

– Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP – Presidente Benito La Vecchia

– Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria DOP – Presidente Ezio Pizzi

– Premi per l’Efficientamento Energetico ai Giornalisti per la

5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

– Alla Giornalista Fosca Tortorelli, Premio Giornalista Web dell’Anno 2024 per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

– Al Giornalista Riccardo Giacoia, Caporedattore RAI Tre Calabria, Premio Giornalista TV dell’Anno 2024 per la 5ª

Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

– Al Giornalista Riccardo Logorio, Premio Giornalista Carta Stampata dell’Anno 2024 per la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud.

Ore 21:00 – degustazione del tipico “gusto sud” -.laboratori esperienziali gastronomici

– show cooking- coordinato dalla confraternita del bergamotto e del cibo di reggio calabria guidata dalla priore cristina sarica e dalla confraternita della frittola reggina 2019 guidata dal priore Mimmo Melidona.

Contatti

ORGANIZZATORE della RASSEGNA

Accademia Internazionale del Bergamotto e Fondazione ITS RC

a museodelciborc@gmail.com

Prenotazioni laboratori esperienziali: La serata si concluderà, tra canto e divertimento, con una degustazione curata dalla

Confraternita del Bergamotto e del Cibo e dalla

Confraternita della Frittola Reggina 2019degustazione del tipico “gusto sud” – laboratori esperienziali gastronomici

– show cooking- coordinato dalla confraternita del bergamotto e del cibo di reggio

Calabria guidata dalla priore cristina sarica e dalla confraternita della frittola reggina 2019 guidata dal priore Mimmo Melidona.

La comunicazione è curata da

Luigi Salsini – responsabile della comunicazione con le TV

Dominga Pizzi – Talk Show

Bruno Sganga – responsabile comunicazione evento in Streaming

Graziano Tomarchio – gestione punto stampa e interviste

La conduzione degli eventi è affidata a Eva Giumbo.

