A Reggio Calabria la mostra antologica dedicata a Giuseppe Migneco

L’associazione Nike continua il suo percorso volto a promuovere l’arte e la cultura nel territorio calabrese e lo fa offrendo il proprio patrocinio nella realizzazione della prima grande antologica reggina dedicata a Giuseppe Migneco, uno dei più importanti artisti italiani del ‘900. La mostra, curata da Elmar Elisabetta Marcianò e promossa dalla prestigiosa Galleria San Giorgio di Bari, ha inoltre il patrocinio dell’associazione LiberArchè e del Premio Internazionale Umberto Boccioni-Città di Reggio Calabria. L’inaugurazione, fissata per giovedì 28 novembre alle ore 18 nei locali de L’Accademia Restaurant – ART Gallery di Chef Filippo Cogliandro, in via Largo Colombo 9 a Reggio Calabria, offrirà ai visitatori un viaggio nel percorso artistico del rinomato artista.

Nato a Messina nel 1903, con il suo lavoro di ricerca costruisce un profondo legame con il realismo espressionista raccontando un Sud dall’anima autentica, tuttavia segnata dalla lotta ideologica. Migneco ha esposto nei più rinomati spazi di Amburgo, Stoccarda, New York, Parigi, Boston, Amsterdam e Zurigo. Su di lui hanno scritto anche letterati del calibro di Quasimodo e Sciascia che hanno messo in risalto la sua maniera originale di trattare il colore.

Un appuntamento culturale di rilevanza nazionale che arricchisce la città di Reggio Calabria e offre a cittadini, turisti e visitatori, l’opportunità unica per scoprire la preziosa opera di Migneco. Il Presidente di Nike, Irene Calabrò, sostiene e promuove “azioni di promozione e valorizzazione della cultura sul territorio messe in campo da professionisti reggini in relazione con realtà nazionali per garantire un’offerta ricca e di qualità”.

