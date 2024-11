Reggio Calabria, marciapiede inghiottito dalle radici dei Ficus sul lungomare: pedoni costretti a camminare tra le auto

StrettoWeb

Reggio Calabria è proprio la città dei “balocchi“. Camminare senza ferirsi in modo grave sta diventando sempre più difficile. Le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo sono state scattate questa sera sul Lungomare Falcomatà in pieno centro storico, nel cuore del “chilometro più bello d’Italia“, ma forse dovremmo dire chilometro più dissestato d’Italia. Le immagini ritraggono il marciapiede completamente distrutto dalle radici dei secolari ficus e denotano come la manutenzione ordinaria in questa città, sia un optional.

La zona, molto pericolosa, invece di essere ripristinata alla sua normalità è stata transennata con la rete arancione tipica dei cantieri, nonostante da tempo non ci lavori nessuno e questo crea disagi ai pedoni che non potendo passare sul marciapiede sono costretti a finire in strada rischiando di essere investiti.

