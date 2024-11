Reggio Calabria, al via i laboratori urbanistico-sociali del Progetto Credimi

StrettoWeb

Ha preso il via a Reggio Calabria l’attività 6 del Progetto Cre.Di.M.I., selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’obiettivo di questa fase progettuale è di rilanciare e trasformare i quartieri Modena, San Sperato e San Giorgio Extra – in continuità con le iniziative di confronto e formazione di questi mesi – in luoghi di apprendimento e di crescita per i minori, prevenendo l’abbandono scolastico e il fenomeno dei NEET, attraverso eventi di formazione outdoor. “Recupero urbanistico sociale mediante laboratori orientativi e formativi di strada” è il nome specifico dell’attività curata dai partner del progetto, in particolare da ARCI Reggio Calabria APS e CIOFS/FP Calabria ETS.

Nello specifico, ARCI Reggio Calabria ha avviato l’iniziativa denominata “Sipari Urbani: laboratori di Intelligenza Artificiale & Design” a cura dell’architetto Roberto Iero, con il coinvolgimento degli studenti dell’ITE Piria-Ferraris-Da Empoli e del Liceo Scientifico Alessandro Volta. I laboratori sono volti ad applicare l’intelligenza artificiale nel campo della tutela e della valorizzazione del paesaggio – in questo caso i quartieri visitati durante il progetto – attraverso lezioni applicative che coinvolgono anche il campo del design. Gli oggetti che si produrranno saranno delle installazioni urbane che conterranno le nuove visioni prodotte dalla base fotografica effettuata durante la “Passeggiata urbana” del 31 maggio scorso. Il primo laboratorio si è svolto nei giorni scorsi presso la sede CIOFS/FP di Reggio Calabria. Gli appuntamenti successivi, dodici in totale, proseguiranno nei mesi di novembre, dicembre e nel 2025 presso gli istituti scolastici, presso la sede di ARCI Samarcanda e nei luoghi all’aperto dei quartieri.

L’ente capofila CIOFS/FP Calabria, in collaborazione con l’Istituto Maria Ausiliatrice, ha pensato, invece, ad una serie di Laboratori Creativi che mirano ad offrire ai giovani l’opportunità di esprimere inclinazioni e personalità, ma soprattutto a favorire l’aggregazione e il senso di appartenenza ai quartieri. I laboratori abbracciano settori come lo sport, l’arte, la creatività e molto altro e stanno registrando l’interesse anche di persone adulte che vogliono mettersi in gioco.

«Siamo entrati in una fase estremamente operativa di un progetto che intende sviluppare un hub sociale diffuso e un microdistretto – spiega la project manager di Cre.Di.M.I., Vittoria Inuso – per mettere a sistema diversi servizi e attori del territorio e per offrire pluralità di risposte ai fabbisogni dei quartieri e delle giovani generazioni. Proseguiamo, dunque, nel solco già tracciato sin dall’avvio del progetto per la costruzione del cosiddetto Patto Educativo di Comunità che intende trasformare i bisogni in risorse, in nome della cittadinanza attiva».

Il Progetto Cre.Di.M.I. Creare Distretti Micro per l’Inclusione – promosso da CIOFS/FP Calabria, ActionAid Reggio Calabria, ARCI Reggio Calabria, Istituto Tecnico Economico “R.Piria Ferraris Da Empoli” e Liceo Scientifico Statale “A.Volta” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.

Per ulteriori informazioni sui laboratori è possibile consultare i canali social del Progetto Credimi.

