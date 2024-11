Reggio Calabria, presso il Seminario Arcivescovile Pio XI l’incontro del gruppo “Viaggi tra le righe”

StrettoWeb

Un pomeriggio all’insegna della cultura e della condivisione si è svolto presso il Seminario Arcivescovile Pio XI. Il Gruppo “Viaggi tra le righe” ha organizzato un evento nel quale ha anche ricordato la Professoressa Maria Letizia Pastore, figura fondamentale per il gruppo, recentemente scomparsa.

La serata è stata introdotta dalla Dott.ssa Francesca De Stefano, che ha ricordato con affetto e commozione la Professoressa Pastore, sottolineando il suo impegno per la promozione della lettura e della cultura. In suo onore, la famiglia ha istituito una borsa di studio presso il Seminario, a sostegno delle vocazioni.

Intervenuto il Rettore, don Simone Vittorio Gatto, si è unito al coro di ringraziamenti in onore della Professoressa Pastore, ricordandone le virtù umane e cristiane, la generosità e l’impegno verso la stessa comunità del Seminario e ringraziando la famiglia per aver dato seguito, attraverso l’assegnazione della borsa di studio, ai sentimenti di affetto da lei manifestati. Il Rettore ha inoltre ringraziato la Dottoressa De Stefano e tutti gli intervenuti, per aver scelto la Sede del Seminario per la seconda edizione del Gruppo “Viaggi tra le righe”.

Successivamente, la Professoressa Liliana Veneziano ha guidato il pubblico alla scoperta di “Le città invisibili”, di Italo Calvino, il libro del mese scelto dal gruppo. La docente ha offerto una lettura appassionata e coinvolgente del capolavoro dello scrittore italiano per poi lasciare spazio agli interventi dei partecipanti all’evento.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, gli intermezzi musicali della violinista Argira Morabito i quali hanno incantato il pubblico con le loro melodie. La serata si è poi conclusa con un momento conviviale, grazie alle deliziose coccole letterarie offerte dalla Pasticceria Chapeau.

Il Gruppo “Viaggi tra le righe”, con questa seconda stagione, continua a dimostrare la sua capacità di unire passione per la lettura, solidarietà e valorizzazione del territorio offrendo occasioni per scambiare opinioni e idee, rinnovando l’impegno mensile a ritrovarsi e immergersi in una lettura accompagnata di grandi classici.

