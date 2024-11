Reggio Calabria, il Tapis Roulant fermo da oltre un mese: l’indignazione dei cittadini | FOTO

StrettoWeb

E’ passato più di un mese e il Tapis Roulant di Via Giudecca a Reggio Calabria è ancora chiuso. Il 31 ottobre l’Assessore ai Lavori pubblici e alle grandi Opere del Comune di Reggio Calabria, Francesco Costantino hai microfoni di StrettoWeb aveva spiegato come mai il Tapis Roulant fosse fermo da più di una settimana: “c’è un problema tecnico e la struttura è in fase di manutenzione straordinaria e si sta lavorando per il ripristino prima possibile ma sui tempi di risoluzione non mi sbilancio“.

Erano queste le parole pronunciate dall’assessore Costantino quasi un mese fa e purtroppo ancora oggi, 26 novembre, il Tapis Roulant è chiuso e i cittadini sono costretti a non poter usufruire di una struttura cosi importante che collega dalla via marina alla zona alta della città. Se le autorità vogliono disincentivare l’utilizzo delle automobili e decongestionare il centro storico dal traffico, cosa c’è di meglio che favorire la mobilità pedonale tramite il prezioso Tapis Roulant di cui la città è già da tempo dotata?

