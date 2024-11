Reggio Calabria, grande Show cooking del Torrone del Maestro Paolo Caridi

StrettoWeb

Una grande Eccellenza Reggina nel mondo della pasticceria a livello internazionale, domani sera, alle ore 18,00, nell’ambito della rassegna Calabria D’autore, ad un mese del Santo Natale, ci farà respirare i profumi delle nostre tavole. Il Torrone sarà il protagonista, grazie al maestro Caridi, sarà preparato e degustato in diretta, inoltre, un’altra chicca per la serata di domani, come lo si vede nelle classiche bancarelle: la macchina Pralinatrice delle mandorle con lo zucchero per la gioia dei presenti, farà da cornice allo Show cooking del Maestro Caridi .

Molti rappresentanti dell’associazione dei pasticceri Reggini saranno presenti domani sera, ricordiamo che martedì prossimo (26 novembre)al Palazzo della Regione ,il classico appuntamento annuale con la rassegna del dolce artigianale a cura dell’associazione dei pasticceri Reggini dell’Apar , capitanati dal Maestro Antonello Fragomeni. Appuntamento a domani sera alle ore 18,00, nella Sala Museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC S Caterina

