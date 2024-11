Reggio Calabria, il 24 novembre l’evento “Dipingerai mai il tuo cielo?” | INFO

StrettoWeb

Il 24 novembre, alle ore 18:00, presso FlowMove Studio sito in diramazione Irto, Arangea (Reggio Calabria), l’evento gratuito “Dipingerai mai il tuo cielo?”. FlowMove Studio presenta “L’Anguilla che scrive“. L’evento si svilupperà intorno a un reading a cura di Francesca Cutrupi accompagnato da arti visive e musicali.

“Si dia il caso ci si incontri un giorno e si decida di far suonare in sincrono poesia, musica, pittura, l’arte tutta. Si dia il caso si scelga di far brillare queste luci in una serata rossa d’autunno. Ed ecco che la magia da polvere di stelle diventa evento. Questo quello che accade giorno 24 Novembre nella nostra città, Reggio di Calabria, quando un pugno di artisti si unisce attorno ad un fuoco comune e sceglie di scaldare gli occhi e i cuori di chi vorrà dare loro una chance. Questo è quello che l’evento ‘Dipingerai mai il tuo cielo?’ si augura. Chi voglia partecipare può farlo dando un’occhiata alla locandina che trova in fondo a questo articolo. Se parteciperete, buono spettacolo!“, affermano gli organizzatori in una nota.

