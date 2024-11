Reggio Calabria, le celebrazioni del 4 novembre: il programma

StrettoWeb

Il 4 novembre si terrà a Reggio Calabria la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Il Ministero della Difesa ha inteso confermare l’inserimento di Reggio Calabria tra le 36 Città italiane in cui sono previste iniziative particolari, che si affiancano alle celebrazioni ufficiali. Sono stati organizzati degli incontri presso alcuni Istituti Scolastici del Capoluogo tra alunni e rappresentati delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. Il 4 novembre, le manifestazioni ufficiali avranno inizio alle ore 11:00, presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti, già Corso Vittorio Emanuele III, con la deposizione della Corona di alloro da parte del Prefetto di Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica. A seguire, presso Piazza Italia, sarà quindi data lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa, e saranno consegnate agli insigniti le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

Nel pomeriggio, presso Piazza Sant’Agostino, dove saranno allestiti degli stand espositivi, si terranno, dalle 16:00, degli atti dimostrativi a cura delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. In quella sede è altresì prevista la consegna di una Bandiera Italiana – simbolo di Unità nazionale – agli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Panella” di Reggio Calabria. In mattinata è prevista, presso il salone del Palazzo delle Poste centrali, l’inaugurazione della Mostra filatelica documentale e annullo filatelico speciale “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Il programma si concluderà alle ore 17:15, con la cerimonia dell’Ammainabandiera.

