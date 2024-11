Reggio Calabria, al via la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale

StrettoWeb

Ha preso il via martedì 5 novembre, all’Ospedale “Santa Maria degli

Ungheresi” di Polistena e all’Ospedale Civile di Locri presso i

reparti di Pediatria e Neonatologia, la campagna di immunizzazione dei

bambini contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile

della bronchiolite nei neonati e nei lattanti. La profilassi sarà

effettuata con una singola dose dell’anticorpo monoclonale nirsevimab.

Interesserà tutti i neonati e lattanti nati da Luglio 2024 ad Aprile

2025, e non solo più i soggetti a rischio più alto di sviluppare una

infezione respiratoria grave da VRS, come i nati prematuri o con

patologie che li predispongono a sviluppare problemi respiratori.

La somministrazione verrà effettuata, nei giorni a seguire, in tutti i

punti nascita della Regione Calabria e coinvolgerà le Neonatologie, le

Pediatrie, i Centri Vaccinali e i Pediatri di libera.

“La campagna di immunizzazione avviata oggi – dichiara la dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale ASP di Reggio Calabria – è una possibilità concreta rivolta alle famiglie: l’invito, quindi, è di partecipare, affinché si possano avere risultati significativi nella lotta contro uno dei virus più diffusi in età pediatrica. La prevenzione è fondamentale e noi siamo al fianco delle famiglie e dei bambini”. “Negli ultimi anni, le infezioni da VRS – commenta il dott. Sandro Giuffrida Direttore Sanitario ASP di Reggio Calabria – hanno registrato un incremento significativo del numero di casi ed in particolare si è osservato un aumento delle forme più gravi che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Recentemente è stato autorizzato, e si è reso disponibile anche per l’Italia, l’anticorpo monoclonale nirsevimab, che ha dimostrato di essere efficace nel prevenire le infezioni acute e ridurre il rischio di bronchiolite da VRS”.

“Il Virus respiratorio sinciziale – dichiarano la dott.ssa Mariarosa

Calafiore Direttore UOC Pediatria e Neonotalogia dell’Ospedale di

Polistena e il dottor Antonio Musolino Direttore UOC Pediatria e

Neonatologia di Locri- è la principale causa di infezioni respiratorie

gravi come la bronchiolite nei primi anni di vita dei bambini e il rischio di complicazioni aumenta se l’infezione avviene nei primi mesi di vita. L’infezione da VRS può presentarsi con i sintomi di una comune infezione respiratoria, ma può essere causa anche di un quadro di bronchiolite grave che può portare al ricovero in ospedale , soprattutto nel primo anno di vita del neonato o nei bambini che presentano particolari condizioni di rischio”.

