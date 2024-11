Reggio Calabria: anniversario della morte di Ciccio Franco, commemorazione alla Stele in via Marina | FOTO

StrettoWeb

Per il 33° anniversario della morte del Sen. Ciccio Franco, il leader della Rivolta dei “boia chi molla”, il protagonista dei Moti di Reggio, si è svolta, presso la Stele posta all’ingresso dell’anfiteatro, una cerimonia di ricordo con la deposizione di un omaggio floreale, a cura del Comitato 14 luglio, Fratelli d’Italia, Centro Studi Tradizione Partecipazione e Reggio Futura.

“Ciccio Franco era un uomo d’azione, un combattente, un idealista, che non conosceva cosa fosse la paura o l’accomodante spirito di compromesso; era un generoso, un puro di cuore e la sua disponibilità lo portava a condividere fino in fondo i bisogni e la povertà dei più umili. In definitiva il Leader che manca alla destra reggina di oggi”, è quanto afferma Giuseppe Agliano, già assessore del comune di Reggio Calabria e unto di riferimento della destra reggina.

