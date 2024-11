Reggio Calabria, l’Aero Club dello Stretto con un simulatore di volo a Porto Bolaro

StrettoWeb

L’Aero Club dello Stretto A.S.D. con sede storicamente basata sin dagli anni cinquanta sull’Aeroporto di Reggio Calabria, grazie alla grande disponibilità ed enorme passione per il mondo del volo dell’architetto Pino Falduto, per l’intero mese di novembre è stato ospitato presso il Centro Commerciale di Porto Bolaro avendo avuto la possibilità di realizzare un proprio stand attrezzandolo, fra l’altro, con un simulatore di volo.

Nel corso del suddetto mese rilevante è stata l’affluenza di pubblico, in particolare di ragazzi e ragazze curiosi di scoprire il mondo dell’aviazione, nonché le potenziali opportunità di lavoro che dallo stesso possono derivarne. Sono stati proiettati filmati a tema che hanno raccontato le origini e l’evoluzione del mezzo aereo e di ciò che lo circonda.

L’Aero Club dello Stretto A.S.D., ha precisato il suo Presidente – avv. Rino Sculco, si è mosso nel pieno rispetto dei principi statutari che pongono alla base di ogni iniziativa la divulgazione della cultura aeronautica in tutte le sue articolazioni, oltre a far conoscere l’organizzazione del “Sodalizio” che gode di un qualificato e certificato centro di manutenzione oltre che ad una altrettanto qualificata e certificata scuola di volo. Questo risultato, a giudicare dagli innumerevoli quesiti posti ai soci del Club ivi presenti, è stato largamente raggiunto.

Ritenuto, pertanto, il bilancio sicuramente positivo e quindi l’esperienza fatta certamente da riproporre, Sculco ha concluso ringraziando l’Architetto Falduto per la magnifica occasione e l’ottima collocazione assegnataci all’interno del Centro Commerciale, ricordando che il nostro Aeroporto, grazie al lavoro sinergico dei vertici della Politica regionale, di ENAC e del Gestore SACAL, rivilatizzandosi sta attraversando un momento straordinario che ci porterà a chiudere il 2024 con circa seicentomila passeggeri trasportati su diverse tratte nazionali ed estere. Certo non è da considerarsi un punto di arrivo, ma solo un buon punto di partenza. Bisogna far crescere l’aerostazione, sicuramente insufficiente per realizzare numeri importanti di passeggeri, creare quelle radioassistenze di cui lo scalo è carente e rendere strutturale nel tempo la presenza dei vettori aerei. Certo siamo sulla buona strada e l’Aero Club dello Stretto A.S.D., può costituire valore aggiunto per questa crescita.

