Reggio Calabria, l’8 novembre al MArRC “Gente di fiumare” | INFO

Il Club di Territorio del TCI di Reggio Calabria e l’Associazione culturale NIKE organizzano una conversazione sul tema: Gente di fiumare – Alla riscoperta delle vallate fra Gallico e Catona grazie al libro: “Storia delle sette fiumare” di Francesco Tripodi;

La conversazione avrà luogo il giorno 8 novembre p.v. alle ore 17,00 presso il Salone delle conferenze del Museo Archeologico. Dopo il saluto istituzionale del Direttore del M.Ar.RC Dott. Fabrizio Sudano, dialogheranno con l’autore:

Irene Calabrò – Associazione Culturale Nike

Francesco Zuccarello Cimino – Club di Territorio di RC del TCI

Nel corso della conversazione ripercorreremo le sette fiumare, situate nella zona Nord di Reggio, “per riscoprire le meraviglie verde smeraldo del passato della Riviera della Zagara, cancellate dal nuovo oblio che prospera nel presente dell’indifferente grigiore del cemento armato. In cammino, lungo le sponde dello Stretto di Messina, terra in cui tutto scorre, percorrendo la memoria di un paesaggio in via d’estinzione”.

Parleremo anche dei “ruderi di Senie, Gebbie, Mulini, Palmenti, Filande e Fabbriche come cattedrali abbandonate, che dopo aver attraversato i secoli per testimoniare la ricchezza delle campagne lungo le rive dello Stretto, sono state sepolte dal cemento armato del Sacco di Reggio”.

