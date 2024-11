Reggio Calabria, il 27 novembre la mostra di Antonio Sollazzo “Ritratti di donna” | INFO

StrettoWeb

Sul tema della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, Coldiretti e Campagna Amica organizzeranno una giornata di sensibilizzazione negli spazi del Mercato di Campagna Amica sito a Reggio in Vico S. Anna di Sbarre Angolo Via Giffone mercoledì 27 novembre a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.00. Verrà allestita una mostra fotografica a cura del maestro Antonio Sollazzo dal titolo “Ritratti di Donna”.

Alle ore 10.00 si svolgerà un incontro di sensibilizzazione, parteciperanno: la dott.ssa Tiziana Iaria del Centro Antiviolenza Margherita Onlus e la dott.ssa Elvira Leuzzi Responsabile Regionale Coldiretti. Coloro che vorranno partecipare alla giornata di sensibilizzazione potranno degustare i prodotti a KM zero offerti dalle aziende di Campagna Amica.

