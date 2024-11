Reggio Calabria, il 26 dicembre la 18ª Tombolata Benefica di Incontriamoci Sempre

StrettoWeb

“Diciotto anni per la Maxitombolata Benefica di Incontriamoci Sempre ODV che anno dopo anno riscuote grandi successi di partecipazione, grazie anche alle tante aziende di livello internazionale che negli anni ci hanno supportato e, che anche quest’anno hanno confermato il sostegno in termini di prodotti e di merce di altissimo livello, utili per il fine che ogni anno ci prefiggiamo, quello della solidarietà, “mission” tra le attività dell’associazione Incontriamoci sempre ODV“, è quanto si legge in un comunicato stampa di Incontriamoci Sempre ODV.

“La location è tra i luoghi del cuore dell’associazione e della Città, l’auditorium Don Orione a S. Antonio, il Santuario rappresenta l’immagine più importante della città e della Calabria, luogo simbolo di solidarietà e di grande umanità, come non ricordare Don Luigi Orione per l’accoglienza dopo il tragico evento del terremoto dei 1908, dove tanti orfanelli trovarono tanta cura ed amore.

L’organizzazione è partita da qualche mese, questo appuntamento rappresenta un grande sentimento di gioia, ma soprattutto rappresenta quel meraviglioso senso di aggregazione che fa bene al nostro animo, rivedersi ogni anno è una grande emozione. L’appuntamento è fissato per il 26 dicembre, come da tradizione nel giorno di S. Stefano, alle ore 19:30. Per l’occasione del diciottesimo anno sarà offerto un buffet di prodotti tipici. La serata sarà condotta dal duo: Marco Mauro alla conduzione e Marco Strati alla regia“, conclude Incontriamoci Sempre ODV.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.