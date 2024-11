Reggio BIC ospite del Garante dei diritti delle persone con disabilità | FOTO

StrettoWeb

Questa mattina la Farmacia Pellicanò Reggio BIC è stata accolta con calore presso Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, su invito dell’Avvocato Ernesto Siclari, Garante per i diritti delle persone con disabilità.

Un invito prestigioso che ha offerto alla Reggio Bic l’opportunità di visitare l’edificio del Consiglio Regionale, arricchendo la giornata con una visita all’aula consiliare e alle numerose opere d’arte esposte nel palazzo.

Questo evento arriva a breve distanza dall’incontro con il governatore Roberto Occhiuto, sottolineando ancora una volta l’importanza del legame tra la squadra e le istituzioni locali.

L’Avvocato Siclari ha espresso grande soddisfazione nell’accogliere la squadra e ha dichiarato: “con orgoglio ho accolto in Aula Consiliare i ragazzi della Reggio Basket in Carrozzina, con i quali ho sviluppato un legame affettivo oltre che istituzionale. Auguro loro un grande campionato e di confermare l’eccellente organizzazione dimostrata la scorsa stagione, in preparazione alla prossima avventura in EuroCup nel 2025“.

Per la Reggio BIC, essere ospiti a Palazzo Campanella rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche un segno tangibile del sostegno istituzionale che accompagna il loro impegno. La squadra si fa portavoce dei valori sportivi e rappresenta con passione la città di Reggio Calabria e la regione Calabria sia in Italia che a livello europeo.

