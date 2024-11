Reggio, l’Ass. Adda incontra il Prefetto: “contenti per il riconoscimento di diritti essenziali alle famiglie dei disabili”

StrettoWeb

“Nel pomeriggio del 7 novembre 2024, in qualità di genitore e Presidente dell’Associazione ADDA, sono stato ricevuto dal Prefetto di Reggio Calabria, S.E. Dott.ssa Clara Vaccaro, alla quale ho espresso profonda gratitudine per gli interventi autorevoli e tempestivi che hanno finalmente consentito il riconoscimento di importanti diritti e servizi essenziali alle famiglie dei disabili nella Provincia di Reggio Calabria e in tutta la Regione”. Così Vito Crea, Presidente dell’Associazione Adda.

“Già nell’incontro del 26 marzo 2024 avevo rappresentato al Prefetto, con dati concreti, il dramma vissuto quotidianamente dalle famiglie di persone con disabilità: solitudine, abbandono, negazione di diritti fondamentali e mancanza di sostegno da parte delle istituzioni. Queste famiglie, che si dedicano con impegno e amore ai propri cari per 365 giorni all’anno, spesso non ricevono l’attenzione e il rispetto che meritano”.

“La nostra battaglia quotidiana per ottenere i servizi previsti dall’art. 60 dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l’inclusione scolastica, la progettazione di percorsi personalizzati e, soprattutto, la sicurezza di un “Dopo di Noi” sereno, è stata estenuante. Tuttavia, una delle criticità principali è stata la mancata applicazione della legge quadro socio-sanitaria n. 328 del 2000, in particolare dell’articolo 14, che prevede il “Progetto di vita individualizzato” per le persone disabili”.

“Grazie alla sensibilità e all’intervento del Prefetto di Reggio Calabria Dottssa Clara Vaccaro, in soli tre mesi, dopo vent’anni di disapplicazione, le Istituzioni locali hanno finalmente riconosciuto l’importanza di norme fondamentali per le famiglie delle persone disabili, applicandole. Questo risultato rappresenta per noi una grande soddisfazione, il frutto di anni di battaglie spesso portate avanti in solitudine, tra scetticismo e sottovalutazioni. Oggi, le famiglie hanno una concreta occasione per reclamare i loro diritti, senza dover ricorrere ad elemosine o a costose azioni legali”.

“Alle famiglie che ogni giorno combattono per vedere riconosciuti i diritti dei loro figli, rivolgiamo un incitamento e un accorato appello: trovate il coraggio per esigere ciò che vi spetta di diritto, perché sono tali DIRITTI e non devono mai essere concessi come “favori”. Come diceva Corrado Alvaro, “la disperazione più grave che possa impadronirsi d’una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile”. Noi affermiamo con forza che “la cosa più squallida che possa accadere a una famiglia con figli disabili è il dubbio che per ottenere un diritto debba elemosinarlo”.

“Grazie a S.E. il Prefetto Dott.ssa Clara Vaccaro, oggi possiamo dire che la strada è finalmente tracciata. Ci siamo battuti con coraggio e determinazione e anche nei momenti più difficili abbiamo sempre creduto che lo Stato, anche nel nostro difficile territorio, potesse finalmente dare piena attuazione alle normative sul sociale. Oggi guardiamo al futuro con più fiducia, nella speranza di vedere presto una Calabria realmente inclusiva, garante dei diritti delle fasce più deboli”, si chiude la nota.

