Reggina, finalmente un gran colpo di mercato: Lagonigro torna in amaranto!

Antonio Lagonigro è nuovamente un portiere della Reggina. Il talento di Reggio Calabria, appena 18 enne, ha firmato ieri mattina il nuovo contratto (un biennale) che lo lega al club amaranto tornando per la prima volta dopo un anno e mezzo al Centro Sportivo Sant’Agata che è sempre stata la sua casa calcistica. Qui, infatti, è nato e cresciuto come calciatore nelle giovanili della Reggina.

Lagonigro, dopo essere cresciuto con mister Marino da bambino e successivamente nella scuola calcio Segato da ragazzino, ad appena 15 anni ha disputato con la Reggina un grande Campionato Under 17 e si è così tanto distinto con la Reggina Primavera due anni fa che Pippo Inzaghi lo aveva convocato tre volte in prima squadra in serie B, ad appena 16 anni, nelle partite contro Parma, Cosenza e Modena. Dopo il fallimento del club di Saladini nella drammatica estate 2023, Lagonigro ha fatto una splendida esperienza nella Primavera del Frosinone in serie A per poi mettersi in gioco quest’anno nella Pistoiese con cui però due giorni fa ha rescisso il contratto in modo consensuale. Le cose non sono andate bene come Antonio sperava, ma anche a Pistoia ha impressionato tutti tanto che l’allenatore dei portieri Raffaele Ferioli in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale della Pistoiese appena tre settimane fa diceva che “Lagonigro ha grandi qualità, oltre ad essere un professionista esemplare“. Il legame con il DS Massimo Taibi è rimasto molto positivo, anzi, Lagonigro evidenzia che “anche in quest’occasione difficile si è comportato da gran signore“. Il giovane talento reggino ha apprezzato anche il club toscano, “molto serio e organizzato“, ma ha deciso di fare una scelta di cuore: tornare nella sua città e vestire la maglia della Reggina, rifiutando le numerose offerte pervenute da altri club importanti di serie D tra cui anche alcune squadre che in questo momento sono dirette rivali della Reggina nella attuale classifica del girone I.

Già dall’allenamento di ieri pomeriggio è a disposizione di mister Trocini, che finalmente (dopo due anni!) potrà contare su un Under di valore da poter eventualmente schierare all’occorrenza tra i pali. Il portiere indosserà la maglia numero 81.

