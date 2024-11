La reggina dei barbieri: Roberta Iiriti 2ª nel World Champion Barber 

StrettoWeb

Lo scorso 28 ottobre si è concluso l’Hair and Beauty Congress, manifestazione dedicata al mondo della Coiffeur nella quale si sono sfidati i paesi confederati alla CMC provenienti da tutto il mondo. Quando si parla di promozione, stile e cura della bellezza l’Italia riesce sempre a distinguersi e anche in quest’edizione non è stata da meno.

Nella squadra azzurra presente anche Roberta Iiriti, barber lady di Reggio Calabria che ha contribuito alla conquista del secondo posto alle spalle del Giappone.

World Champion Festival CMC

Nel World Champion Festival CMC si sono sfidati 24 paesi partecipanti, provenienti da tutto il mondo, fra i quali: Giappone, Corea, Armenia, Germania, Romania, Kazakistan, Lettonia, Polonia, Uruguay, Bulgaria, Brasile.

L’evento è giunto alla 35ª edizione e si conferma un vero e proprio punto di riferimento per l’eccellenza del settore Beauty con più di 20 concorsi tra Barber, Hairstylist, Makeup, Nails; circa 300 concorrenti; oltre 30 aziende del settore partecipanti che hanno presentato le nuove tendenze 2025.

L’Italia ha chiuso il torneo al secondo posto alle spalle del Giappone e davanti a Germania e Polonia terze a pari merito. Grande performance quella degli azzurri, ispirata alla moda del futuro, con splendidi abiti sartoriali e la complicità dei partners Pixel C3e Talos.

Un secondo posto che arriva dopo il primo del 2021 per Roberta Iiriti, 34 anni, originaria di Bova Marina, che ha deciso fin dall’età di 15 anni di intraprendere la strada della barberia, mondo prettamente maschile, soprattutto al Sud Italia, tagliando i pregiudizi a colpi di forbici e rasoio.

“Sono stata ferma e quindi lontana un paio d’anni da questo mondo per motivi personali ma tornare su quel palco è sempre un’emozione unica. Essere al secondo posto dopo il Giappone non è da meno…”, racconta Roberta. “Un immenso grazie va a chi ha sempre creduto in me ma anche ai miei compagni di squadra, ai coach Giovanni di Lauro per il maschile e Tina Greco e Cris Greco per il femminile. Ma soprattutto al Presidente Cat Italia Luigi Bilancio e Presidente CMS Word Antonio Bilancio“, conclude.

Che cos’è l’Hair and Beauty Congress?

L’Hair and Beauty Congress è una manifestazione internazionale dedicata al mondo dell’hairstilyng e della bellezza organizzata da Antonio Bilancio e Luigi Bilancio, rispettivamente presidente CMC World e CAT ITALIA, le due associazioni promotrici dell’evento che si è svolto nell’area A1 Expó di Caserta Sud.

Si tratta di un format ormai consolidato, in grado di offrire alle imprese e ai suoi professionisti una vetrina e una piattaforma di business networking capace di attrarre i buyer e l’interesse dall’Italia e dall’estero.

I trend dell’edizione 2024

Diamo uno sguardo a tutti i trend dell’edizione 2024. Boom per hair tattoo, double french e focus sull’empowerment al femminile.

Hair tattoo – Per chi ha voglia di osare, esplorare nuove tendenze e mode. Spazio ai disegni geometrici e tribali disegnati a colpi di rasoio. La tecnica arriva direttamente dagli States ma da tempo sta prendendo piede anche in Italia, grazie alla grande diffusione sui social e al successo di una moda sempre più orientata allo street style

"La barbiera": la carica delle donne nel regno barber! – Il mondo barber si fa donna: cresce vertiginosamente la domanda delle giovanissime che sognano di fare un mestiere, fino ad oggi, appannaggio degli uomini.

Il mondo barber si fa donna: cresce vertiginosamente la domanda delle giovanissime che sognano di fare un mestiere, fino ad oggi, appannaggio degli uomini. Nails & Make-up – La manicure perfetta? Si chiama double french, una variante al classico french ma meno scontata. I più visti in fiera? I make-up che risaltano occhi e sopracciglia: tinte fluo ed esplosive, sopracciglia pettinate all’insù, sono tra le tendenze beauty del momento.

