Reggina, arriva un’altra risoluzione: saluta Mariano

La Reggina risolve un altro contratto, quello con il calciatore Raffaele Mariano. Dopo alcuni under andati via nelle scorse settimane, senza neanche un secondo in campo, e dopo le vicende Pergolizzi e Rajkovic, ecco un’altra risoluzione. Per Mariano solo 5 presenze tra campionato e Coppa. Così il club in una nota:

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Raffaele Mariano. Il Club ringrazia Raffaele per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

