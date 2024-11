Raccolta rifiuti: ancora disponibile il questionario per misurare la qualità dei servizi di Reggio Calabria

StrettoWeb

Già dalla prima settimana di questo mese è stato pubblicato on line, sul sito iopartecipo.reggiocal.it, il questionario per la rilevazione del livello di soddisfazione dei cittadini relativamente al servizio di raccolta rifiuti del Comune di Reggio Calabria. La finalità è quella di migliorare la qualità del servizio stesso attraverso la rilevazione della qualità percepita. Vi è ancora tempo fino al 30 novembre 2024 per partecipare all’indagine esprimendo il proprio gradimento –in forma anonima- contribuendo quindi ad individuare, anche attraverso proposte fattive, le criticità e i punti di forza del servizio; con l’intento di trarne informazioni utili al suo miglioramento.

I dati sulla misurazione della qualità, infatti, assumono una duplice finalità: valutazione della performance del servizio erogato ed individuazione degli elementi utili per migliorarne l’erogazione; con l’obiettivo di accrescere costantemente il livello di soddisfacimento dell’utenza. L’aspetto della partecipazione, del rilevamento e della misurazione dei dati e della trasparenza (rendendoli pubblici) è attività ritenuta fondamentale dall’Amministrazione Comunale.

