Quote Vibonese-Reggina: amaranto super favoriti dopo il rocambolesco cambio di allenatore

StrettoWeb

Vibonese-Reggina è il match di cartello della prossima giornata, quella di domani, del girone I di Serie D. Di fronte due delle squadre che stazionano nelle parti alte. I locali, dopo una partenza diesel, si sono ripresi – anche abbastanza bene, non lasciando neanche le briciole agli avversari nelle ultime settimane – al punto che adesso stanno guidando la classifica e hanno anche una gara in meno. Gli ospiti vivono tra alti e bassi, hanno ottenuto due pari dopo due vittorie convincenti e – tra le big – sono gli unici a non aver mai stazionato in vetta. In settimana, tra l’altro, il caotico e improvviso cambio di allenatore, con il ritorno di Trocini.

A guardarle, balzano agli occhi le quote delle scommesse sulla sfida, un po’ fuori dalla realtà del momento e della classifica. La vittoria della Vibonese, secondo PlanetWin e Marathon Bet, è pagata tanto, addirittura a 4,50 euro. Il pari rispettivamente a 3,30 e 3,60, mentre il successo della Reggina a 1,65 euro, praticamente regalato. Come se si giocasse in casa dell’ultima in classifica. La Vibonese, dopo la sconfitta contro il Sambiase alla prima giornata, in casa non ha mai perso, anzi, ha vinto le restanti quattro, battendo anche Scafatese e Pompei. La Reggina, invece, fuori casa ha ottenuto un pari ad Agrigneto e una sconfitta – oltre a tre successi – in cinque gare.

Le quote, insomma, fanno propendere per una vittoria abbastanza scontata della Reggina, tra l’altro in casa della capolista, in formissima. Difficilmente si vede una quota così alta di vittoria (4,5) per una squadra prima in classifica e contro una compagine sì in lotta, ma non con un divario tecnico, di forza e qualità tale da giustificare un successo 1,65.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.