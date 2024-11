Prorogata la scadenza dei termini del concorso di poesia Incontriamoci Sempre “Ettore Pensabene”

StrettoWeb

Un’ulteriore proroga per la scadenza del Concorso internazionale di poesia Incontriamoci Sempre ODV “Ettore Pensabene”, giunto alla sua quattordicesima edizione. La scadenza per l’invio dei componimenti per le sezioni italiano e dialetto è fissato al 30 dicembre 2024, la cerimonia di premiazione dei vincitori delle due sezioni e di ulteriori premi con Menzioni ,si terrà il 26 gennaio 2025 nella splendida sala museo FS Pietro Germi della splendida stazione FS di RC S Caterina.

Tanti i componenti che in questi giorni stanno arrivando, per posta e soprattutto via email. I premi per questa edizione sono di altissimo livello, dalle ceramiche del noto ceramista Seminarese Vincenzo Ferraro, ai quadri della nota artista Adele Canale, ai prodotti tipici della pregiata Azienda Attinà & Forti. Nella fotogallery il bando del concorso.

