Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi lunedì 4 novembre

Lunedì 4 Novembre, Reggio Calabria si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e miti. Durante la giornata, si osserveranno poche nuvole al mattino, che si trasformeranno in nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,7°C e i 20,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h, garantendo una sensazione di freschezza senza eccessivi disagi. L’umidità si attesterà attorno all’80%, contribuendo a un clima leggermente umido.

Nel corso della notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Reggio Calabria avrà un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si aggireranno intorno ai 16,7°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’81%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere poco nuvoloso. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,8°C intorno alle ore 11:00. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 67%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C alle ore 15:00. L’umidità rimarrà attorno al 70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più consistenti. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,9°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e il vento continuerà a essere debole, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima mite e piacevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, pertanto sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole +16.8° perc. +16.6° Assenti 6.7 NNE max 8 Grecale 80 % 1024 hPa 8 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 3.1 N max 4.9 Tramontana 73 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 1.6 SSO max 6.9 Libeccio 67 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 2.8 N max 6.4 Tramontana 69 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° Assenti 4.5 NNE max 5.9 Grecale 78 % 1024 hPa 20 poche nuvole +17.6° perc. +17.5° Assenti 2.1 NNE max 4.3 Grecale 78 % 1025 hPa 23 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 1.9 NE max 4.3 Grecale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:51

