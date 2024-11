Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi domenica 3 novembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 3 Novembre a Reggio Calabria si presenteranno nel complesso favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si osserveranno nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, mentre la sera il cielo si manterrà sereno. Le temperature oscilleranno tra i 17,4°C e i 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà del 26%, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 9,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 28%, mentre l’umidità scenderà leggermente. I venti, provenienti principalmente da Nord, si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 36%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino ai 17,4°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%, ma le condizioni rimarranno stabili e piacevoli. I venti saranno deboli, con velocità intorno ai 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 8.3 N max 12.5 Tramontana 75 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 2.9 NO max 5 Maestrale 66 % 1024 hPa 11 poche nuvole +21° perc. +20.8° Assenti 3.7 SO max 6.2 Libeccio 64 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 0.4 O max 5 Ponente 67 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 2.3 NE max 3.6 Grecale 74 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 2 ENE max 3.9 Grecale 78 % 1025 hPa 23 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 1.1 ENE max 4 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:52

