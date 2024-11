Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Reggio Calabria per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti durante la notte e la mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,7°C e i 18,6°C, mentre i venti soffieranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative. La probabilità di precipitazioni sarà presente, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, Reggio Calabria vivrà un inizio di giornata con nubi sparse e una temperatura di circa 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 71%, con una velocità del vento di 22,9 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 40%. Con il passare delle ore, la situazione si deteriorerà, portando a un cielo coperto e a piogge leggere, con temperature in lieve calo.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 34,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che si avvicineranno al 98%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi, ma costanti.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 16,8°C. Le piogge continueranno, sebbene con intensità minore, e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 14 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 33%. La situazione meteo rimarrà instabile, con un’ulteriore diminuzione della temperatura percepita.

La sera porterà un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,9°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 7,1 km/h. La probabilità di pioggia scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 3%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da Venerdì, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima in questa stagione può rivelarsi imprevedibile.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 40 % 22.9 ONO max 45.9 Maestrale 73 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.48 mm 28.5 ONO max 50.9 Maestrale 83 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.16 mm 33.5 NO max 54.6 Maestrale 68 % 1009 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° prob. 38 % 34.6 NO max 55.3 Maestrale 64 % 1011 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° prob. 34 % 25.2 NO max 38.4 Maestrale 66 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.1 mm 17.2 NO max 28.3 Maestrale 69 % 1011 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 26 % 9.4 NNO max 15 Maestrale 73 % 1012 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 2.7 SE max 5.5 Scirocco 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:40

