Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per il weekend

Venerdì 22 Novembre si prevede un inizio con cielo sereno e temperatura di circa +16,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, al 4%, e il vento soffierà a 10,1 km/h da Sud-Sud Est. Nella mattinata, la temperatura salirà fino a +22,4°C, con un aumento della copertura nuvolosa al 12%. Nel pomeriggio, si attende pioggia leggera con probabilità del 21% e temperature attorno ai 21°C. La sera porterà pioggia moderata e una temperatura di +17,6°C. Sabato 23 Novembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa +16,4°C, mentre Domenica 24 Novembre si prevede un clima sereno e fresco, con temperature intorno ai 12,8°C.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +16,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attestandosi al 4%, e la velocità del vento sarà di 10,1 km/h proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Proseguendo nella mattina, si registreranno nubi sparse con una temperatura che salirà fino a +22,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 12% e il vento si intensificherà, raggiungendo i 19 km/h. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 54%.

Nel pomeriggio, il clima si farà più variabile, con poche nuvole e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 21°C. Tuttavia, a partire dalle 15:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni del 21%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,5 km/h.

Infine, nella sera, il tempo si deteriorerà ulteriormente, con pioggia moderata attesa dalle 18:00. La temperatura scenderà a +17,6°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 80%. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 2 mm di pioggia. L’umidità si attesterà al 85%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +16,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 39,1 km/h da Nord Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 48%. L’umidità si manterrà al 56%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il tempo migliorerà leggermente, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 14% e il vento si attenuerà, scendendo a 38,1 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno a 15,2°C. La velocità del vento continuerà a diminuire, attestandosi attorno ai 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 43%.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso e temperature fresche, intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 27% e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 12,7 km/h. L’umidità si attesterà al 58%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 13,6 km/h da Sud-Sud Est, mentre l’umidità si manterrà al 58%. La pressione atmosferica sarà di 1033 hPa.

Durante la mattina, il tempo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +16,5°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, al 1%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 10,4 km/h. L’umidità scenderà al 48%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,1°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1,4 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà al 56%.

Infine, la sera di Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature fresche, intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, e il vento sarà molto leggero, con velocità di circa 7,7 km/h. L’umidità si manterrà al 68%, rendendo l’atmosfera piacevole.

Conclusioni

Il fine settimana a Messina si prospetta variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e un Sabato che offrirà un miglioramento temporaneo. Domenica, invece, si prevede un clima sereno e fresco, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole troveranno nella Domenica l’occasione perfetta per godere di una giornata all’aria aperta, mentre chi preferisce il clima fresco potrà approfittare del Sabato. In generale, si consiglia di prepararsi a un Venerdì piovoso e di godere del sole durante il resto del weekend.

