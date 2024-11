Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

StrettoWeb

Domenica 17 Novembre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente stabile, con una presenza di nubi sparse che accompagneranno gli abitanti durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 17,6°C, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,2 km/h nel pomeriggio, contribuendo a un certo movimento dell’aria.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 58% al 70%. I venti soffieranno da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 3,3 km/h fino a 6,8 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Con l’arrivo della mattina, il clima si presenterà simile, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 74% al 49%. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Nord Ovest, con una leggera intensificazione fino a 12,2 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 17,6°C, mantenendo una sensazione di calore grazie a una temperatura percepita di 17,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 51%, mentre il vento si farà più vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 20,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a un pomeriggio sereno e piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che scenderanno lentamente fino a stabilizzarsi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con valori che scenderanno fino all’1%. I venti si calmeranno, mantenendosi intorno ai 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli abitanti possono quindi godere di un clima piacevole e stabile, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.3° Assenti 3.3 ONO max 7.5 Maestrale 70 % 1021 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 6 ONO max 11.9 Maestrale 72 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° Assenti 8.2 O max 13.1 Ponente 73 % 1020 hPa 9 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 7.7 ONO max 12.9 Maestrale 64 % 1020 hPa 12 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 12.2 ONO max 17.7 Maestrale 64 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 13 ONO max 19.6 Maestrale 66 % 1017 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 10.3 ONO max 17.6 Maestrale 71 % 1017 hPa 21 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 5.5 NO max 10 Maestrale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:42

