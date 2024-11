Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi domenica 24 novembre

StrettoWeb

Domenica 24 Novembre si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e serene a Messina. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9,6°C durante la notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 16,3°C nel corso della mattina. La presenza di un vento leggero, proveniente principalmente da sud, contribuirà a mantenere un clima gradevole.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), Messina godrà di un cielo sereno con temperature che varieranno da 9,6°C a 10°C. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1034 hPa. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,1 km/h e 8,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina (dalle 06:00 alle 12:00), il cielo rimarrà sereno e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 16,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 45%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 3,4 km/h e 8,5 km/h.

Nel pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00), le temperature inizieranno a calare leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 15°C. Il cielo continuerà a essere sereno e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61% verso le 17:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h.

Infine, nella sera (dalle 18:00 alle 23:00), le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, mantenendo un clima fresco ma non freddo. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre il vento continuerà a essere leggero, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 6,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 24 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno +10° perc. +8.8° Assenti 8.9 S max 12.2 Ostro 68 % 1034 hPa 8 cielo sereno +13.2° perc. +12° Assenti 8.5 S max 11.6 Ostro 57 % 1035 hPa 11 cielo sereno +16.2° perc. +15° Assenti 4.8 SSO max 6.3 Libeccio 44 % 1034 hPa 14 cielo sereno +15.8° perc. +14.7° Assenti 1.5 O max 4.2 Ponente 47 % 1033 hPa 17 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 4.2 S max 5.6 Ostro 61 % 1033 hPa 20 cielo sereno +12.4° perc. +11.4° Assenti 6.1 S max 8.3 Ostro 66 % 1033 hPa 23 cielo sereno +12.3° perc. +11.3° Assenti 4.5 S max 6.3 Ostro 66 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:39

