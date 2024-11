Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 14,8°C e i 18,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con temperature intorno ai 15,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 12% al 21%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord, con velocità che non supereranno i 6,7 km/h.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C alle 09:00, con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 47%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,6°C alle 11:00 e scendendo gradualmente fino a 16,3°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 68% nel tardo pomeriggio. Anche in questa fase, i venti rimarranno leggeri, con intensità che non supereranno i 7,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 66%, con venti leggeri provenienti da Nord-Est. La sensazione di umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni rimarranno simili, con temperature che non subiranno variazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole per le loro attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.6° perc. +15.2° Assenti 6.2 N max 9.5 Tramontana 76 % 1024 hPa 3 poche nuvole +15.1° perc. +14.8° Assenti 5.5 NNE max 8.4 Grecale 79 % 1023 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.4 NE max 4.5 Grecale 80 % 1024 hPa 9 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 4.1 NNE max 4.9 Grecale 66 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 6.7 NNE max 6.2 Grecale 67 % 1023 hPa 15 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 6.5 NNE max 8.9 Grecale 74 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° Assenti 2.9 NE max 4.7 Grecale 81 % 1024 hPa 21 poche nuvole +15.3° perc. +15° Assenti 2.4 SSE max 3.5 Scirocco 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:38

