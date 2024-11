Prende il via “Radici”, la campagna di ascolto targata Forza Italia Calabria: le prime tappe

StrettoWeb

Nei giorni scorsi i segretari calabresi di Forza Italia hanno presentato “RADICI”, iniziativa itinerante ideata dal Coordinamento regionale della Calabria per dare voce a tutti i territori delle province calabresi, andando a toccare ogni area della regione. Una campagna d’ascolto che in un mese esatto farà registrare 20 tappe, 4 per ciascuna provincia. Si inizia proprio oggi, sabato 16 novembre, con il territorio della Piana di Gioia Tauro: prima tappa Rosarno; appuntamento alle ore 17, ospitati dall’Istituto Comprensivo “Marvasi-Vizzone” (zona Piazza Duomo).

Seconda tappa lunedì 18, quando si toccherà la provincia di Vibo Valentia: alle ore 17 si tingerà di azzurro la Sala consiliare del Comune di Mileto. Sempre lunedì, per la terza tappa ci si sposterà in provincia di Cosenza, presso l’Auditorium “Sant’Agostino” di Paola, alle ore 18:30. Tutti i dettagli dei vari incontri sono illustrati nelle rispettive locandine. Si precisa che ogni dibattito sarà aperto agli interventi dal pubblico.

