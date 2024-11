Reggio Calabria, Premio “Il filo della solidarietà” a 6 studenti del “Piria Ferraris Da Empoli” | NOMI

StrettoWeb

Il 5 novembre, nella Sala Riunioni dell’ITE “Piria Ferraris Da Empoli”, RC, il Rotary Club ha attribuito un significativo riconoscimento a sei discenti della Scuola che si sono distinti per spirito altruistico e profonda generosità. All’evento hanno partecipato alcune personalità della Fondazione: dott.ssa Maria Pia Porcino Governatrice Rotary, dott. Luciano Lucania PdG e per RotaryClub Fondation, dott. Giovanni Maria Porcelli Past President Rotary Club RC, dott.ssa Giuseppina Malara Presidente Rotary Club Melito Porto Salvo Area grecanica Capo Sud, dott. Domenico Maria Noto Past President Rotary Club Melito Porto Salvo Area grecanica Capo Sud.

Gli interventi

Nei forbiti e brillanti interventi i componenti del Rotary Club hanno espresso il senso del Premio, descrivendo gli scopi che la Fondazione persegue con tale attività. I complimenti sono andati ai premiati “perle da apprezzare e stimare per la dedizione al sociale”, alle famiglie e alla scuola. La Dirigente Scolastica dell’Istituto, avv. Anna Rita Galletta,con incisiva espressività, ringraziando gli intervenuti, ha sottolineato il ruolo dell’importante cerimonia “che si inserisce all’interno del curricolo verticale e trasversale della istituzione scolastica”. Pertanto, le competenze trasversali vengono trasferite agli studenti tramite la creazione “di un mosaico, tassello dopo tassello,” mirata a conseguire un domani di qualità, nella consapevolezza che la scuola rappresenti “un cantiere e un laboratorio per la costruzione di un avvenire positivo”.

La collaborazione con associazioni come il Rotary permette infatti ai giovani di formarsi e trasformarsi in futuro da “individuo a persona” superando, nell’acquisizione dei valori, “la dicotomia tra l’io e gli altri, entrando in sinergia ed armonia per essere formati, non solo scolasticamente, ma soprattutto alla vita”. Il referente dell’iniziativa prof. Domenico Monteleone ha sottolineato, inoltre, il concetto della bellezza del donare il proprio tempo agli altri che socialmente necessitano di legami umani, forieri di “rispetto, solidarietà ed uguaglianza”.

I premiati

I premi sono stati conferiti agli allievi Francesca Sapone, Simona e Alessia Falduto, Orazio Marino, Angela Pellicanò, Karima Dihaj, giovani interpreti di solidarità e condivisione. Alla suggestiva riuscita della manifestazione ha contribuito la squadra operativa dell’Istituto che, coordinata dalla efficace azione della Vicaria , prof.ssa Patrizia Praticò, ha visto all’opera per il settore della Comunicazione le docenti Laura Sidari e Giovanna Freno. Lodevoli il contributo del servizio accoglienza del Settore Turismo e la professionalità dei tecnici di laboratorio coinvolti.

Le note del’Inno Nazionale e di quello Europeo, accompagnate dal canto dei presenti, hanno rappresentato il messaggio nobile e profondo della coinvolgente manifestazione.

