Il Porto di Tropea ottiene il riconoscimento di “Marina resort village 3 stelle”

Il Porto di Tropea ha ottenuto, da parte dell’assessorato al Turismo della Regione, il riconoscimento quale primo “Marina resort village 3 stelle” della Calabria. I Marina resort sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nel porto. Quello di Tropea ora raggiunge quindi la massima classificazione in Calabria.

“La notizia del conferimento, da parte dell’assessorato al Turismo della Regione Calabria, del riconoscimento di Marina Resort Village 3 stelle al Porto di Tropea mi rende particolarmente felice e orgoglioso. Si tratta del primo tangibile risultato della legge a mia firma che il Consiglio regionale ha approvato nel luglio del 2022 e il fatto che il primo porto ad usufruirne sia quello di una località della provincia a me cara, nonché principale meta turistica della regione, non fa che accrescere tale soddisfazione”. Così il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti.

“Adesso – prosegue Lo Schiavo -, partendo proprio da Tropea, si potrà finalmente avviare un processo virtuoso che interessa vari approdi turistici calabresi che potranno godere di uno strumento fondamentale per il loro rilancio, equiparando i pontili a strutture ricettive all’aperto con tutte le agevolazioni del caso. La legge infatti ha proprio l’obiettivo di rilanciare il comparto del turismo legato alla nautica e l’attrattività degli scali turistici, attraverso una politica fiscale che favorisca l’approdo delle imbarcazioni e l’utilizzo dei servizi connessi, con ricadute positive sulla filiera dei servizi nautici, dell’accoglienza, della ristorazione e del comparto turistico in generale. La norma punta, inoltre, a mettere la Clabria al passo delle altre regioni che hanno già adottato tale disciplina e delle località competitor degli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Rimango fermamente convinto che il turismo rappresenti il principale asset di sviluppo della nostra regione e che, come massima assemblea legislativa, il Consiglio regionale abbia il compito e il dovere di sostenerlo con misure mirate ed efficaci, a prescindere dalla forza politica di appartenenza. La norma sui Marina resort, peraltro, si inserisce a pieno titolo nel filone legislativo che sto perseguendo da tempo e che vedrà, già il prossimo 20 novembre, la trattazione in aula di un’altra misura destinata al turismo e relativa alla creazione del Registro dei borghi marinari della Clabria. Proposta di legge – conclude Lo Schiavo – che mi auguro possa trovare ampia convergenza così come avvenuto nel caso del precedente provvedimento”.

