Ponte sullo Stretto, Salvini: “è così sicuro che in caso di terremoto sarà l’unica cosa che rimarrà in piedi”

StrettoWeb

“Qualora si ripetesse a Messina un terremoto disastroso i tecnici spiegano che l’unica cosa che rimane in piedi è il ponte“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a ’24-Mattino-Le Interviste’ su Radio 24. Per cui è un “allarme infondato” quello del rischio sismico sul ponte, ha sottolineato Salvini, spiegando che al progetto del Ponte stanno lavorando non solo professionisti italiani ma da tutto il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.