Ponte sullo Stretto, Ciucci: “opere compensative per Messina aggiornate alle attuali esigenze della città”

“Da mesi dialoghiamo con il Comune di Messina per avere queste indicazioni che sottoporremo al Ministero e al CIPESS. Sono tutte opere che vanno oltre quelle già indicate dallo stesso Comune nel 2011, prima che il progetto venisse bloccato: sono passati 13 anni e comprendiamo che siano rinnovate le esigenze del territorio, perchè adesso si tratta di opere che affrontano le immediate necessità di Messina e del suo territorio“. Questo il commento di Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina Spa, sul dialogo in corso con il Comune di Messina sulle opere compensative.

