Ponte sullo Stretto, ci siamo: il 12 novembre l’ok del MASE, poi l’approvazione definitiva del CIPESS entro il 31 dicembre

Parlando ai microfoni di StrettoWeb, Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina Spa, ha illustrato nel dettaglio i prossimi step che condurranno all’apertura dei cantieri per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Noi – ha detto Ciucci – abbiamo rispettato le nostre scadenze, la Società Stretto di Messina è una startup che è ripartita a giugno 2023, abbiamo fatto un percorso molto impegnativo in poco tempo, abbiamo rispettato la scadenza di metà settembre rispondendo ai rilievi del Ministero dell’Ambiente. Adesso il passaggio successivo è il completamento della valutazioni di impatto ambientale e il termine previsto dalla legge scade il 12 novembre. Ci aspettiamo che il Ministero rispetti questa data come ha fatto fin qui, rispettando sempre i tempi previsti dalla procedura. Superato questo step il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà chiudere la conferenza dei servizi arrivando al punto di non ritorno del progetto che è l’approvazione da parte del CIPESS, prevista per legge entro il 31 dicembre 2024. E’ una scadenza impegnativa, sfidante, ma possibile se ognuno rispetterà il proprio ruolo e le proprie scadenze“.

Ecco la risposta alla specifica domanda, nel corso dell’intervista:

