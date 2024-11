Polizia Locale a Messina, Cicala in commissione: “nessun servizio depotenziato a vantaggio di altri”

StrettoWeb

L’assessore Roberto Cicala ed il comandante Giovanni Giardina sono stati auditi in una seduta congiunta di sesta e prima commissione del comune di Messina (presiedute da Giuseppe Busà e Salvatore Papa). L’ordine del giorno sulla polizia municipale è stato richiesto del capogruppo di FdI Libero Gioveni. “La città è grande e ha tante emergenze, serve un maggior equilibrio”, afferma il navigato consigliere comunale.

“Una città ordinata è una città più sicura. Spesso ci sono pattuglie ferme a piedi? È vero e ho già sollecitato un intervento per dei miglioramenti. Chiarisco che nessun servizio è stato depotenziato a vantaggio di altri. Coi prossimi vigili vogliamo avere 100 agenti in giro per la città per coprire più territorio possibile“, è quanto ha spiegato l’assessore Roberto Cicala.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.