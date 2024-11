Polistena dice “no” alla violenza contro le donne, iniziativa con Polizia e Carabinieri | FOTO

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Polistena, guidata dal sindaco, dott. Michele Tripodi, ha anticipato la ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne, attraverso una iniziativa diversa nel suo genere, che ha saputo coniugare il significato culturale della ricorrenza con l’attitudine all’autodifesa personale in situazioni di violenza e, in particolare, nei momenti in cui una donna subisce un’aggressione. Infatti, presso l’auditorium comunale polistenese, sabato mattina, sono convenuti, gremendolo, molte ragazze e, anche, ragazzi degli istituti superiori e dell’istituto comprensivo con i loro docenti, per sperimentare tecniche e strategie utili a fronteggiare aggressioni e tentativi di violenza.

L’iniziativa

Dopo i saluti del sindaco Tripodi, che non è stato formale ma molto sostanziale richiamando l’attenzione generale sulla necessità di avviare percorsi culturali e di sensibilizzazione sulla parità dei diritti e sull’importanza di puntare a una sempre maggiore valorizzazione delle donne, in ogni ambito. Il Sindaco, Michele Tripodi, ha poi spiegato le ragioni che hanno spinto ad organizzare la giornata tant’è che ha espresso: “I giovani sono i principali destinatari del messaggio contro la violenza sulle donne, che spesso non è solo fisica, ma si nasconde dietro le nuove tecnologie, il cyberbullismo, il revenge porn da cui scattano forme di sudditanza psicologica.”

Subito dopo l’apertura dell’evento, da parte del primo cittadino polistenese, è intervenuta l’ispettrice della Polizia di Stato del Commissariato di Polistena, la dottoressa Ada Quarto e, poi, il comandante della Compagnia Carabinieri di Taurianova, il capitano Gaetano Borgese con la marescialla Corrada Pomillo. Tutte/i hanno approfondito alcuni aspetti della legislazione in materia di reati come lo stalking e la violenza psicologica invitando le potenziali vittime a denunciare ogni forma di prevaricazione e abuso subito. Molto toccanti le enunciazioni delle esponenti delle Forze dell’Ordine, che hanno sensibilizzato le persone presenti su tematiche importanti a tutela della propria incolumità fisica e, soprattutto, psicologica.

Accanto ai concreti interventi espositivi, c’è stata una parte pratica, molto seguita, che ha visto cimentarsi, in tecniche di autodifesa, le ragazze dei vari istituti, grazie alla presenza di uno dei massimi specialisti internazionali, nel campo della difesa personale e delle arti marziali ovvero il Maestro, dott. Giuseppe Cavallo. Accanto allo specialista, altri membri della rinomata Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, che opera a Polistena da diversi anni. Infatti, a supportare le ragazze nello studio ed esecuzione delle tecniche, c’erano il Maestro Nicola Geranio, il Maestro Rocco Garelli, l’allenatore Gabriele Pronestì, la cintura nera Mario Tassone. Presenti, anche, alcune atlete campionesse dell’Accademia Cavallo, che si sono esibite in alcune tecniche difensive ossia: Alessia Ierace, Alessandra Calipari, Chiara Ienco, Daria Martelli, Elisabeth Lerose.

Lo staff dell’Accademia Arti Marziali guidata dal maestro Giuseppe Cavallo ha coordinato, quindi, una serie di dimostrazioni pratiche coinvolgendo, in modo entusiastico, le ragazze delle scuole presenti. Il maestro Giuseppe Cavallo si è soffermato sull’importanza della prevenzione, che anticipa ogni necessaria forma di autodifesa personale da attivare solo in condizioni estreme. ”Le arti marziali” – ha chiosato il dottore Cavallo – “devono sempre e comunque essere un’arma difensiva e mai di offesa della persona”. Da evidenziare che nelle varie fasi organizzative si è registrato l’impegno dell’assessore Napoli, che non ha potuto presenziare per dei problemi di salute famigliari.

