Pippo Inzaghi non si ferma più: il Pisa travolge la Sampdoria. Risultati Serie B e classifica

StrettoWeb

E’ ancora, sempre, Pippo is on fire. Il Pisa di Inzaghi continua a volare e a collezionare risultati utili. Dopo le tre reti a domicilio alla Cremonese, la capolista “distrugge” un’altra big, la Sampdoria, battuta oggi pomeriggio per 3-0 in Toscana. Così è sempre più vetta: mantenuto il +2 sul Sassuolo (vittorioso a Bolzano), mentre lo Spezia gioca domani.

La piazza nerazzurra sogna la Serie A, dopo anni, replicando (per ora) quanto accaduto qualche stagione fa, quando dopo un campionato da protagonista perse solo in finale playoff contro il Monza. Inzaghi si dimostra una garanzia quantomeno in avvio di stagione, conferma del cammino già avuto con Benevento, Brescia, Reggina e anche Venezia in Serie C.

Risultati Serie B, 13ª giornata

Frosinone-Palermo 1-1

Brescia-Cosenza 2-3

Modena-Carrarese 2-0

Pisa-Sampdoria 3-0

Sudtirol-Sassuolo 0-1

Mantova-Cremonese (sabato 9 novembre ore 17.30)

Cittadella-Cesena (domenica 10 novembre ore 15.00)

Juve Stabia-Spezia (domenica 10 novembre ore 15.00)

Reggiana-Catanzaro (domenica 10 novembre ore 15.00)

Salernitana-Bari (domenica 10 novembre ore 17.15)

Classifica

Pisa 30 Sassuolo 28 Spezia 24 Cesena 18 Cremonese 18 Palermo 17 Juve Stabia 17 Brescia 17 Sampdoria 15 Bari 14 Catanzaro 14 Cosenza 14 Modena 14 Mantova 14 Reggiana 13 Salernitana 13 Carrarese 13 Sudtirol 13 Cittadella 12 Frosinone 10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.