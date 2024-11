Paura a Fiumicino: aereo prende fuoco dopo il decollo

StrettoWeb

Attimi di paura nei cieli di Fiumicino questa mattina il motore di un aereo ha preso fuoco dopo il decollo dallo scalo romano. Nei video, che stanno diventando virali in questi minuti, si nota come le fiamme e il fumo escono direttamente dal motore del velivolo in volo.

Alcuni cittadini dicono di aver sentito un forte boato e poi hanno notato le fiamme.

L’aereo, un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines, era partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per Shenzhen, in Cina, ma è stato costretto al rientro nello scalo romano poco dopo il decollo. Come da procedura, dopo aver inanellato vari giri sul mare per scaricare parte del carburante, l’aereo è quindi atterrato alle 11.06 al Leonardo da Vinci dove nel frattempo erano scattate le misure adeguate a livello di emergenza verde. L’atterraggio è quindi avvenuto in sicurezza. Il Boeing verrà ora sottoposto a verifiche tecniche.

