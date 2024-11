Reggio, Paola Tripodi eletta Presidente provinciale dell’Associazione “Stelle e Palme” al merito CONI

StrettoWeb

Si sono svolte nei giorni scorsi, nel Salone del “Museo dello Sport “Gennaro Portanova”, le elezioni dell’ANSMeS sezione di Reggio Calabria per il quadriennio 2024/2028. Alla carica di presidente è stata eletta all’unanimità la Dott.ssa Paola Tripodi, arbitro mondiale di Pesistica e Stella d’Oro CONI al merito sportivo, prima ed unica donna della Calabria fino a tutt’oggi ad essere stata insignita di questa onorificenza. Il Consiglio direttivo, votato dai 45 Soci reggini, è il seguente: Donatella Cimino, Luigi Barbarello, Giulio Tetto, Enzo Gullo e Graziella Pollifroni.

L’ASMeS è stata costituita a Bari nel 1986 per volere di alcuni Dirigenti che erano stati insigniti dal CONI della Stella al Merito Sportivo. A Reggio Calabria i presidenti che hanno precedutp Paola Tripodi sono stati: Mimmo Pratico, (Presidente Onorario del CONI); Mimmo Albino (Direttore della Scuola Regionale del CONI) e Nino Zampaglione, (Dirigente ed Arbitro di Calcio). Fanno parte tra gli associati all’ASMeS di Reggio Calabria anche due blasonate società sportive: la SGS Fortitudo 1903, Collare d’Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza sportiva del CONI ed il Circolo Tennis “Rocco Polimeni, Stella d’Oro al Merito Sportivo. Paola Tripodi è già al lavoro con la sua nuova squadra per programmare le attività culturali, promozionali e conviviali per l’anno 2024/2025.

