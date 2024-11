Palmi: nuovo volto per il Porto di Taureana, saranno investiti 4,8 milioni di euro

StrettoWeb

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, ha fatto visita al presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, per approfondire le tematiche inerenti allo sviluppo infrastrutturale dello scalo portuale di Taureana di Palmi. In un clima di piena sinergia istituzionale, nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte, anche, il Comandante in Seconda della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, C.F. (CP) Luigi Tricarico, e il titolare della Delegazione di Spiaggia di Palmi I° Lgt Np/Frc, Giuseppe Altomonte, il presidente Agostinelli ha informato il sindaco Ranuccio del recente recepimento del parere di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), inviato dal Ministero dell’Ambiente, in merito alla progettazione dei lavori di completamento della banchina portuale e della riqualificazione del porto turistico.

Del valore di 4,8 milioni di euro d’investimento, i lavori partiranno nei primissimi mesi del nuovo anno. Si tratta di una programmazione infrastrutturale complessiva che ha l’obiettivo di offrire un nuovo volto al porto e alla cittadina di Palmi, attraverso l’esecuzione di attività di ristrutturazione e riqualificazione straordinaria. Non a caso, l’incontro tra il presidente Agostinelli e il sindaco Ranuccio è stato, altresì, indirizzato a rendere armonico, in una complessiva visione d’insieme, la progettazione infrastrutturale che, anche, l’Amministrazione comunale ha messo in campo per sostenere l’ulteriore sviluppo dello scalo portuale e delle aree adiacenti.

A lavori completati, infatti, si svilupperà un’area di collegamento tra il water front inserito nella progettazione dell’Autorità di Sistema portuale e quello di futura programmazione dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo comune di fare dello scalo portuale di Palmi un porto di riferimento dello sviluppo turistico dell’intera Costa Viola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.