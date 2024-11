Palmi, la maggioranza consiliare: “ennesima sceneggiata dell’opposizione”

StrettoWeb

“Anche nel corso dell’odierna seduta di Consiglio Comunale abbiamo dovuto assistere all’ennesima sceneggiata da parte di due Consigliere Comunali di opposizione. Lo schema è sempre uguale: ci si presenta nell’Aula più prestigiosa della Città con il classico appunto manoscritto. Lo si legge pur non ricorrendo i presupposti per l’intervento in apertura del Consiglio. Si dice che si abbandonerà l’Assemblea in assenza di una risposta immediata, in realtà non dovuta e, semmai, da richiedere ai Funzionari dell’Ente. Il Sindaco risponde prontamente e… le due Consigliere abbandonano ugualmente l’aula”. E’ quanto scrive in una nota la Maggioranza Consiliare del comune di Palmi. “Ora, delle due l’una: o le Consigliere non avevano voglia di votare delibere importanti come quella per la realizzazione di un parco urbano a Taureana o avevano deciso di seguire un copione, a prescindere da ogni variabile, sottraendosi al confronto democratico, come oramai accade in ogni seduta”, rimarca la nota.

“Addirittura, è stato agitato l’intervento della Prefettura che, forse, sarebbe maggiormente interessata a comprendere per quale ragione due libere esponenti del Consiglio Comunale abbandonino l’aula immotivatamente, con un pretesto. Ciascuno è libero di fare opposizione come ritiene, ma un suggerimento sempre valido è quello di leggere ed approfondire il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, strumento utile ad evitare magre figure ed esercitare al meglio il proprio ruolo”, conclude la nota.

