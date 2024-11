Pallanuoto femminile, Smile Cosenza vince a Catania contro la Brizz per 10-9

StrettoWeb

La Smile Cosenza espugna Catania. Grande vittoria e prestazione da incorniciare per la pallanuoto femminile impegnata nel campionato di Serie A1. Contro la Brizz decide un eurogol gol della Misiti nei minuti finali. Gara intensissima e grande prova di carattere per la squadra cosentina allenata da mister Francesco Fasanella. 9-10 il risultato finale con una parata spettacolare della Nigro che salva la vittoria. Esulta la compagine rossoblù e la società rappresentata da Francesco Manna. 0-2, 4-2, 1-2 e 4-4 i parziali. A segno per Smile Cosenza Misiti con quattro reti, Morrone e Lupinogena con due reti a testa ed una per Ciudad e Santoro. Sorride anche la classifica alla Cosenza Pallanuoto che torna in Calabria con il morale altissimo.

“É stata una partita molto equilibrata come avevamo previsto”, afferma Marta Misiti, match winner. “Sicuramente ancora c’è da migliorare molto sia in difesa che in attacco, ma oggi abbiamo dimostrato che nonostante le difficoltà siamo state in partita fino alla fine e non abbiamo mollato mai. Ora abbiamo 10 giorni di pausa dove ci concentreremo ogni allenamento per arrivare ancora più pronte per le prossime sfide che ci aspettano”, le sue parole. Anche il presidente Manna fa i complimenti alle ragazze, invocando – al tempo stesso – “più attenzione e maggiore concentrazione in acqua per la mancata possibilità di chiudere prima la gara”. A bordo vasca, per la cronaca, anche Carlo Silipo, commissario tecnico della nazionale di pallanuoto femminile.

