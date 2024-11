Palermo, un altro pari: sprecata chance a Frosinone, solo 1-1 e vetta sempre più lontana

StrettoWeb

Anche le gare in trasferta, adesso, non sono più garanzia di tre punti. Il Palermo fallisce ancora l’appuntamento con la vittoria, centrando il secondo pari nelle ultime tre (solo due punti), ma ritorna a far punti dopo la sconfitta interna contro il Cittadella. Considerando le difficoltà dell’avversario, e l’obiettivo dei rosanero, il punto sta stretto. In casa del Frosinone, infatti, è solo 1-1, con una vetta sempre più lontana considerando anche le gare del weekend.

La partita

Il primo tempo parte bene per i siciliani, che vanno in gol con l’ex Roberto Insigne, che non esulta. Il suo tiro dal limite, deviato da Darboe, finisce in rete battendo Cerofolini. 0-1 dopo due minuti e gara che parte in discesa. Ma è solo impressione. Si pensava che il Palermo potesse fare un sol boccone dell’avversario, visto il cammino in trasferta e le difficoltà dei ciociari, ma il vantaggio dura poco. Dopo una buona reazione, i locali pareggiano con Bracaglia, che svetta di testa più in alto di tutti su punizione. Sono passati quindici minuti, ma è già 1-1. La parte restante della ripresa, però, grande equilibrio e fasi spezzettate, per il pari all’intervallo.

Non cambia il copione nella ripresa, nonostante i cambi e un Insigne ispirato. Cerofolini si supera sull’ex della sfida e non solo, riuscendo a sventare più di un attacco degli avversari, che dominano ma non concludono. Le emozioni non portano a nessun’altra rete anche se il finale è acceso, con le occasioni di Marchizza da una parte e di Henry dall’altra proprio nel recupero. Alla fine termina 1-1. Così cambia la classifica.

Classifica

Pisa 27 Sassuolo 25 Spezia 24 Cesena 18 Cremonese 18 Palermo 17 Juve Stabia 17 Brescia 17 Sampdoria 15 Bari 14 Catanzaro 14 Carrarese 13 Reggiana 13 Salernitana 13 Mantova 13 Sudtirol 13 Cittadella 12 Cosenza 11 Modena 11 Frosinone 10

