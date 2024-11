Nuovo atto aziendale dell’Asp di Cosenza, la soddisfazione degli infermieri

StrettoWeb

Esprimono piena soddisfazione dall’Opi di Cosenza, l’Ordine delle professioni infermieristiche, per il nuovo atto aziendale annunciato dall’Asp di Cosenza. Il presidente degli infermieri cosentini, Fausto Sposato, ringrazia il management sanitario: “siamo felici perché sono state prese in debita considerazione, oggettivamente, le professioni infermieristiche. Un dirigente per le altre aree professionali e ben tre dirigenti infermieristici è una notizia che va certamente nella direzione giusta ed auspicata”, afferma Sposato.

“Ci complimentiamo con il management aziendale e con il direttore generale, Antonello Graziano, anche per aver tenuto in considerazione le osservazioni e le richieste fatte a suo tempo, in più incontri svoltosi nella sede dell’Asp”. Gli infermieri ringraziano Graziano anche per la “lungimiranza, oltre che lo spazio, che si continua a concedere alla nostra professione investendo in risorse dirigenziali e manageriali”.

Dall’Ordine di Cosenza si augurano “che tutto venga realizzato così da rafforzare l’organizzazione sanitaria, sia ospedaliera che territoriale, per una sanità sempre più a misura di cittadino e per una sanità che punti maggiormente sulla qualità delle prestazioni. Siamo anche convinti- la chiosa del presidente Sposato- che la struttura semplice dipartimentale lavorando in staff con la direzione sanitaria aziendale, saprà fornire un contributo importante alla mission aziendale. E’ un primo passo verso quell”autonomia tanto auspicata da tempo. Un ulteriore riconoscimento al percorso formativo e professionale delle professioni sanitarie, in particolare di quella infermieristica. Adesso aspettiamo i concorsi per i quali ci auguriamo non passi molto tempo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.