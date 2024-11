Nuova scuola a Taormina, sopralluogo al cantiere di Mazzeo | FOTO

StrettoWeb

“Questa mattina si è svolto un sopralluogo a Mazzeo, dove sono in fase avanzata i lavori del plesso scolastico “Raffaele Resta” di via Appiano. Il progetto, finanziato con fondi PNRR (M2C3I1.1) per un valore di circa 1 milione e 250 mila euro, è stato avviato il 28 marzo 2024 e prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio nello stesso sito. Il vecchio edificio è stato demolito e la nuova struttura portante è già in fase di realizzazione. L’Amministrazione comunale ha contribuito con fondi propri per circa 265 mila euro, grazie al “Salva Taormina“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Inoltre, grazie a una procedura avviata con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per il finanziamento di interventi di riqualificazione “a energia quasi zero” (nZEB) degli edifici della Pubblica Amministrazione, è stato ottenuto un ulteriore contributo di circa 266 mila euro, che consentirà di recuperare le spese sostenute dall’Amministrazione. Con questi interventi sull’edilizia scolastica, si sta cercando di colmare il divario esistente, puntando a garantire strutture moderne e funzionali, all’altezza del prestigio della Città di Taormina“, conclude De Luca.

