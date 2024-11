“Note di Moda: un Passo per la Ricerca”, tutto pronto a Reggio Calabria per l’evento di raccolta fonti destinati alla Fondazione CHOPS

StrettoWeb

Altafiumara Resort ha il piacere di invitare il pubblico sabato 1 dicembre per un evento imperdibile “Note di Moda: Un Passo per la Ricerca. Una serata all’insegna della creatività, della solidarietà e della bellezza, che avrà luogo presso il bellissimo resort situato nel cuore della nostra costa tirrenica della provincia di Reggio Calabria”. L’evento sarà un’occasione unica per immergersi in una collettiva di artisti che da tutta Italia hanno dato la loro adesione, seguiti dagli ideatori e curatori Filippo Malice L.A.B.1- collettivo artistica Antonella Postorino AP Architecture & Production Designer.

Gli artisti Alessandro Allegra, Marco Barone, Giuseppe Bonaccorso, Lucio Ddt Art, Paolo Genoese , Fabrizia Ghione , Umberto Giampa, Liu Jiang, L.A.B.1 – (collettivo artistico) , Giuseppe Lococo, Francesco Logoteta , Andrea Leuzzo, Filippo Malice, Lorenzo Pio M. Martino, Nicoletta Marra, Massimiliano Mirabella, Giacomo Montanaro, Eleonora Pesaro, Antonella Postorino e Claudia Ventura, regaleranno le loro opere alla Fondazione, che a partire dalla serata saranno disponibili per chi vorrà dare un contributo ulteriore acquistandole.

La serata condotta da Martina De Lorenzo e Valeria Pellegrino, offrirà un palinsesto ricco, con sfilate di moda e gioielli, accompagnati da momenti di musica e canto dal vivo, renderanno l’atmosfera ancora più speciale e coinvolgente.

L’obiettivo non è solo intrattenere, ma anche sensibilizzare e contribuire concretamente ad una causa molto importante: il supporto alla ricerca per le malattie rare attraverso la “Fondazione Chops” presieduta dalla reggina Manuela Mallamaci madre del piccolo Mario affetto da questa malattia rara. Parte dei fondi raccolti per la serata sarà devoluta alla fondazione, contribuendo così a supportare un’importante causa sociale.

“Tutto pronto”

“Tutto pronto”, dichiara l’organizzazione dell’evento diretto da Valeria Pellegrino e Maro Vitolo, “Siamo entusiasti di riunire arte, moda e musica per una nobile causa. I biglietti venduti per la raccolta di fondi dimostrano che il pubblico ha già dato la sua sensibile ed entusiasta adesione. I presenti potranno partecipare all’estrazione di premi, un gioiello del maestro orafo Angelo Vale, Una giornata SPA offerto da Altafiumara Resort, occhiali da sole griffati di ottica Argurio e vini pregiati della nostra terra offerti di Tenuta San Giovanni. Invitiamo tutti a unirsi a noi per una serata che promette di essere non solo elegante, ma anche di grande impatto sociale. Non perdere l’occasione di partecipare a questa serata di stile e solidarietà, dove ognuno di noi potrà fare la differenza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.